Samsun'da YKS'ye gireceklere sınav yerlerini karıştırmamaları için "isim benzerliği" uyarısı

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SAMSUN (AA) - Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi ile 19 Mayıs ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin isim benzerliği nedeniyle karıştırıldığını belirterek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayları, sınav merkezlerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Önemli Duyuru" denilerek yapılan paylaşımda, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde YKS'ye girecek adayların, sınava girecekleri merkezleri titizlikle kontrol etmelerinin önemine işaret edildi.

Daha önce isim benzerliği nedeniyle YKS'ye girecek bazı adayların sınav yerlerini karıştırdığı, İlkadım ilçesi ile 19 Mayıs ilçesi arasındaki mesafe nedeniyle sınava yetişmedikleri için mağduriyet yaşadıkları kentte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlimiz İlkadım ilçesinde bulunan 19 Mayıs Lisesi'yle 19 Mayıs ilçesinde bulunan 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nin sınavlara giriş esnasında karıştırıldığı ve bu nedenle de çeşitli mağduriyetler yaşandığı bilgisine ulaşılmıştır. 19 Mayıs Lisesi ilimiz İlkadım ilçesinde, 19 Mayıs Anadolu Lisesi ise ilimiz 19 Mayıs ilçesindedir. Sınav giriş belgelerinde bu durumun mutlaka dikkate alınması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız"





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