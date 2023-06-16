Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yılını kutladı

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik ve jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Akgül, "İç güvenlik birimlerimizden biri olan jandarma, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır. Hayatlarını feda etme uğruna ortaya koydukları cesur, kararlı ve özverili çalışmalar için tebrik ediyor ve Jandarma Teşkilatı'mızın 184. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Kuruçelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman da bulundu.







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