Samsun'da devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 55 AGU 275 plakalı beton mikseri, Kızılot Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi.

Kazada sürücü H.Ç. ile beraberindeki H.İ.K, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Salıpazarı ve Çarşamba devlet hastanelerine kaldırıldı.



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