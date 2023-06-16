Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir doktor, görev yaptığı hastanede darbedildi.

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Kayaalp'in darbedildiği saldırıyı kınadı.

Kayaalp'a acil şifa dileyen Dağlı, "Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.



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