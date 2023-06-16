Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bafracalı Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların silahla birbirine ateş etmesi sonucu Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda E. ile R.E, T.E, F.E, H.E. ve N.E. silahla, U.E. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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