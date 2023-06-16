GÜNCELLEME - Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir doktor, görev yaptığı hastanede darbedildi.

Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Kayaalp'in darbedildiği saldırıyı kınadı.

Kayaalp'a acil şifa dileyen Dağlı, "Tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada da 15 Haziran'da Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne aralarında husumet yaşanan kişilerin tedavi amaçlı getirildiği belirtildi.

Bu kişilerin tedavisi sırasında görevli hekim Ekrem Kayaalp ile sağlık çalışanlarına yönelik fiziki saldırı yaşandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Acil servisimizde kullanılan ekipmanların da büyük zarar gördüğü saldırı sonrası beyaz kod işlemi başlatılmış, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan hekimimizin tedavisine Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlanmıştır. Sağlık Müdürlüğü olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hekimimize ve Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servis ekibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu hadisenin hukuken her aşamasında yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz."



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