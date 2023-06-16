Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğinden öğrencilere karne ve bayram hediyesi

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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SAMSUN (AA) - Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, kırsal bölgede yaşayan öğrencilere karne hediyesi ile yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bayramlık dağıttı.



Canik ilçesine 23 kilometre uzaktaki Gödekli İlkokulu'nda öğrenim gören 40 öğrenciye, Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince karne hediyesi ve bayramlık verildi.

Dernek tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ayakkabı ve bayramlık giysi, diğer öğrencilere ise karne hediyesi dağıtıldı.

Dernek başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, bir öğretmenin sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşarak öğrencilerini karne hediyesi ile sevindirmek istediğini söylemesinin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Öğrencilere karne hediyesi ve bayramlık vermek için harekete geçtiklerini belirten Keskin, "Öğretmenimizin isteğini kısa sürede yerine getirerek 40 öğrencimize hem bayramlık hem de karne hediyelerini götürdük. Onların bayramda yeni elbiselerini giyerek mutlu olması bizleri de oldukça mutlu etti. Melek yüzlü çocuklarımızı her daim mutlu etmek bizlerin asli görevidir." ifadelerini kullandı.



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