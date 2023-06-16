Salıpazarı ilçesinde karne töreni düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla karne töreni düzenlendi.



Salıpazarı Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Yaman ile öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Savaş, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilçelerinde 1 anaokulu, 10 ilkokul, 8 ortaokul, 3 lise ile 1 halk eğitimi merkezi olmak üzere 23 okul ve kurumda eğitim öğretim hizmeti verildiğini söyledi.

Okullarında 337 okul öncesi, 756 ilkokul, 813 ortaokul, 688 de lise öğrencisi olmak üzere 2 bin 594 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Savaş, "181 öğrenci ilkokuldan, 213 öğrenci ortaokuldan, 137 öğrenci de liseden mezun oldu. Emeği geçen tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Törende sınıflarında birinci olan öğrencilere plaket verildi. Tören, karnelerin verilmesi, mezuniyet pastasının kesimi ve mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.





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