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Bafra'da 23 bin 305 öğrenci karne aldı

AA

Bafra'da 23 bin 305 öğrenci karne aldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni düzenlendi.

Fevzi Çakmak İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreni, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üçüncü sınıf öğrencilerinin şiir okuması, en çok kitap okuyan öğrencilere hediyelerin verilmesi, koro eşliğinde şarkılarının seslendirilmesinden sonra öğrencilere karneleri verildi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, burada yaptığı konuşmada, geleceğin Türkiye'sinde bugünün çocuklarının kendilerinin yerine geleceğine işaret ederek, "Öğretmenlerimize faaliyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bir çok imkansızlıklar içinde çabaladınız, emeğinizi çocuklarımız için harcadınız, onlara geleceği göstermeye çalıştınız. Bir anne baba elinde karneyi tutuyorsa, eğitime verdiği desteği görüyorum. Eğitim sadece okul ve öğretmen değildir, siz olmazsanız eğitim eksik kalır, iyi ki varsınız. Öğretmenlerimize ve okulumuza sahip çıkalım. Bu karne biraz da sizin karnenizdir. Çocuğunuza vermiş olduğunuz emeğin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da ilçe genelinde 23 bin 305 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını kaydetti.

Karne töreni sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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