Asarcık'ta öğrencilere karneleri verildi

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SAMSUN (AA) - Asarcık'ta eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne töreni gerçekleştirildi.



İlçede okul öncesinde 368, 973 ilkokul, 976 ortaokul, 703 de lise olmak üzere 3 bin 20 öğrenciye karne verildi.

Öğrenciler karne almanın heyecanını yaşarken, okullarından bir süre ayrı kalacakları için ağlayan minik öğrenciler de oldu.

Okullarda yapılan karne törenleri ile eğitim öğretimde yaz tatili dönemi başladı.







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