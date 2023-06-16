Salıpazarı'nda "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.
Salıpazarı Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği ve Türk Kızılay Salıpazarı Şubesi tarafından düzenlenen eğitime Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Sağlam, YEG Başkanı Hakan Şahin ve Türk Kızılay Salıpazarı Şube Başkanı Emre Yaman katıldı.
Programda Türk Kızılay Samsun Şubesinden afet eğitmenleri Burak Arslan ve Muhammet Taha Küçük, afetlerin öncesi ve sonrasında yapılacak doğru davranışlarla ilgili sunum yaptı.
Eğitim sonunda katılımcılara, ilk yardım malzemelerinin bulunduğu deprem çantası dağıtıldı.