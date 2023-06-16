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Terme'de öğrenciler karnelerini aldı

AA

Terme'de öğrenciler karnelerini aldı

SAMSUN (AA) - Terme Kaymakamı Metin Maytalman, eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karne dağıttı.

Eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla Terme Gölyazı İlkokulu ve Ortaokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakkı Düzgün, Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ahmet Gelen, öğretmen, veliler ve öğrenciler katıldı.

Sınıfları ziyaret eden Maytalman, öğrencilere karnelerini dağıtarak, eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

Maytalman, "Okullarımız tatile giriyor. Gölyazı İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerimizin karne heyecanlarında iştirak ettik ve karnelerini verdik. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum." dedi.


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