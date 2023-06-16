Ladik ilçesinde öğrencilere karnelere verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla öğrenciler karnelerini aldı.

Ladik 100. Yıl Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, karne alan öğrencilere çikolata ikram edildi.

Öğrenciler karnelerini alır almaz çikolata dağıtım alanına koşarak hediyesini aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, öğrencilere eğitim öğretim yılının ardından iyi tatiller dileyerek, "Bizler de bu özel günde onların mutluluklarını artırmak için böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Karne törenine Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.







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