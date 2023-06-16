Asarcık'ta başarılı sporcular ödüllendirildi

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Asarcık'ta, bilek güreşi ve aba güreşi turnuvalarında Türkiye şampiyonluğu kazanan genç sporculara altın hediye edildi.

Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Ali İhsan Çevrim Kayseri'de düzenlenen turnuvada bilek güreşinde sol kolda Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Asarcık Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Can Kanber de Mersin'de gerçekleştirilen aba güreşinde altın madalya kazandı.

Asarcık Kaymakamı Fatma Gül Nayman, makamında genç sporcu ve antrenörleriyle okul idarecilerini ağırlayarak, başarılarından dolayı kutladı.



Nayman, genç sporcuları gram altın ile ödüllendirdi.

Nayman, ayrıca jimnastik alanında gösterilerde başarısını sergileyen bedensel engelli 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ece Bengi'ye de gram altın hediye etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.