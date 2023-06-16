7. Ot Yemekleri Festivali 22-25 Haziran tarihlerinde yapılacak

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SAMSUN (AA) - Samsun'da 7. Ot Yemekleri Festivali'nin 22-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, yaptığı açıklamada, dernekleri tarafından "El Ele Programı"nda 34 genç lider, 17 festival projesi kapsamında daha önce yapılacak 7. Ot Yemekleri Festivali'nin aşırı yağışlar nedeniyle ertelendiğini belirtti.



Festivalin Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi bahçesinde yapılacağını aktaran Genç, 22-25 Haziran tarihlerinki festivale herkesi davet etti.







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