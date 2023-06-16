Bafra'da lise öğrencilerinin oynadığı "Türkçem Eyvah" tiyatro oyunu sahnelendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, "Türkçem Eyvah" tiyatro oyunu lise öğrencilerince sahneye konuldu.



Yönetmenliğini Remziye Cezairli'nin yaptığı ve Türkçe'ye yerleşen yabancı kelimelerin mizahi bir yaklaşımla anlatıldığı oyun, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Bafra Belediyesi Kültür ve Sanat Galerisi'nde tiyatro kurslarına katılan öğrencilerin oynadığı oyunla öğrenciler, öğrendiklerini ve yeteneklerini gösterme imkanı buldu.





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