Samsun'da gönüllü öğretmenler, deprem bölgesindeki kardeş okulları için sahneye çıktı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde gönüllü öğretmenlerden oluşan koro, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan ve binaları hasar gören kardeş okulları için sahne aldı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kardeş okulları olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mahmut Çakmak Ortaokulunun yaralarını sarmak, ihtiyaçlarının giderilmesine destek vermek amacıyla gönüllü öğretmenlerden oluşan koronun sahne aldığı destek konseri düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Belediye Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, koroya destek veren çoğunluğu müzik öğretmeni eğitimcilere teşekkür ederek, "Amacımız kardeş okulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak ve çocuklarımızın geleceğine katkı sunmak. Bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen tüm Havzalılara teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından öğretmenler, çoğunluğu deprem bölgesi illere ait türküleri seslendirdi. Konserin bir bölümüne Ertuğ da akordiyonu ile eşlik etti.

Konserin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, öğretmenlerden oluşan korodan, kardeş ilçeleri Elbistan'da da konser vermelerini istedi.

Konsere İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ve müzikseverler katıldı.

Ertuğ, konserin ardından AA muhabirine, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Milli Eğitim Bakanlığımızın deprem bölgesi okulları ile ilgili hayata geçirdiği proje ile kardeş olduğumuz okulumuza yardımcı olabilmek için geceyi düzenledik. Sağ olsunlar, öğretmenlerimizin ve halkımızın göstermiş olduğu fedakarlık ile önemli bir meblağ topladık. En kısa zamanda kardeş okulumuzun bakım, tamirat ve diğer eksikliklerini gidermek için yola çıkacağız." dedi.

Koroda yer alan beden eğitimi öğretmeni Erdem Ünal da organizasyona gönüllü olarak katıldıklarını belirterek, etkinlikte yer almaktan çok mutlu olduğunu kaydetti.





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