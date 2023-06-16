Samsun'da cipin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da cipin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı

AA

Samsun'da cipin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin devrilmesi sonucu yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. (70) idaresindeki 55 E 2488 plakalı cip, Kurtuluş Mahallesi Abdal mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile eşi N.Y. (66), sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da gönüllü öğretmenler, deprem bölgesindeki kardeş okulları için sahneye çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da gönüllü öğretmenler, deprem bölgesindeki ...
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 9 ...
19 Mayıs'ta öğrencilere karneleri verildi
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta öğrencilere karneleri verildi
Bafra'da Türk Kızılay iki günde 49 ünite kan bağışı topladı
YEREL HABERLER Bafra'da Türk Kızılay iki günde 49 ünite kan bağışı ...
Bafra'da lise öğrencilerinin oynadığı "Türkçem Eyvah" tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Bafra'da lise öğrencilerinin oynadığı "Türkçem Eyvah" ...
7. Ot Yemekleri Festivali 22-25 Haziran tarihlerinde yapılacak
YEREL HABERLER 7. Ot Yemekleri Festivali 22-25 Haziran tarihlerinde ...
Samsun Valisi Dağlı Havza'da öğrencilere karne dağıttı, yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı Havza'da öğrencilere karne ...
Yakakent Belediyesinden öğrencilere İstanbul ve Çanakkale gezisi
YEREL HABERLER Yakakent Belediyesinden öğrencilere İstanbul ve ...
Asarcık'ta başarılı sporcular ödüllendirildi
YEREL HABERLER Asarcık'ta başarılı sporcular ödüllendirildi
Alaçam'da 3 bin 7 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Alaçam'da 3 bin 7 öğrenci karne aldı
Ladik ilçesinde öğrencilere karnelere verildi
YEREL HABERLER Ladik ilçesinde öğrencilere karnelere verildi
Terme'de öğrenciler karnelerini aldı
YEREL HABERLER Terme'de öğrenciler karnelerini aldı
Alaçam Kaymakamı Zaman'dan Bafra Kaymakamı Ertürkmen'e ziyaret
YEREL HABERLER Alaçam Kaymakamı Zaman'dan Bafra Kaymakamı ...
Salıpazarı'nda "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi
Akrabalar arasındaki kavga hastanede de sürdü; doktora da saldırdılar
YEREL HABERLER Akrabalar arasındaki kavga hastanede de sürdü; ...
Türkiye'de arazilerin yüzde 45'i erozyon nedeniyle çölleşme riski altında bulunuyor
YEREL HABERLER Türkiye'de arazilerin yüzde 45'i erozyon nedeniyle ...
Asarcık'ta öğrencilere karneleri verildi
YEREL HABERLER Asarcık'ta öğrencilere karneleri verildi
Bafra'da 23 bin 305 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Bafra'da 23 bin 305 öğrenci karne aldı
Salıpazarı ilçesinde karne töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde karne töreni düzenlendi
Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğinden öğrencilere karne ve bayram hediyesi
YEREL HABERLER Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğinden öğrencilere ...
Samsun'da öğrencilerin karne heyecanı
YEREL HABERLER Samsun'da öğrencilerin karne heyecanı
GÜNCELLEME - Samsun'da bir doktor hastanede darbedildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Samsun'da bir doktor hastanede ...
Samsun'da ikiz ve üçüz öğrenciler karne sevinci yaşadı
YEREL HABERLER Samsun'da ikiz ve üçüz öğrenciler karne sevinci ...
Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 7 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.