Samsun'da minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal K. idaresindeki 06 DOF 07 plakalı minibüs, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Turgutlu mevkisinde refüjdeki, bir süre önce sökülen aydınlatma direğinin betonuna çarptı.

Savrulan minibüs yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.





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