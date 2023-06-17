Başarılı sporcu Esra Bayrak, Belediye Başkanı Doğan'ı ziyaret etti

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SAMSUN (AA) - Samsunlu sporcular, Fransa'da düzenlenen Virtus Global Oyunları'ndan madalyayla döndü.



Fransa'nın Vichy kentinde 3-10 Haziran tarihlerinde düzenlenen 2023 Virtus Dünya Global Oyunları'nda Çarşamba Belediyespor'un sporcusu Esra Bayrak, Samsunlu sporcular Fatma Damla Altın, Edanur Akın ve Muhsine Gezer ile 4×100 metre kategorisinde rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.



Esra Bayrak, kadınlar uzun atlama kategorisinde ise bronz madalya kazandı. Esra Bayrak, antrenörü Aytunç Göz ile Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Doğan, Çarşamba Belediyesi olarak sporun her alanında var olmaya, sporcuları desteklemeye devam ettiklerini dile getirerek, "Milli sporcumuz Esra Bayrak da katıldığı her turnuvada ülkemizi başarıyla temsil etmeye, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Sporcumuzla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum. Sağ olsun, antrenörü Aytunç Bey ile bizi ziyaret etti. Her zaman sporcularımızı desteklemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.





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