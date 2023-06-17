Terme Milli Eğitim Müdürü Köse, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

SAMSUN (AA) - Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Köse, yayımladığı mesajda, gençlerin yarınları, ümitleri, onur kaynakları olduğunu söyledi.



YKS'nin hayat yolunda hayallerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu ancak hayatın her alanında sınavlarla karşı karşıya bulunduklarının unutulmaması gerektiğini vurgulayan Köse, "Bu bilinçle hiçbir şeyin sağlığınızdan, huzurunuzdan ve mutluluğunuzdan daha değerli olmadığını unutmayın. YKS’ye girecek öğrencilerimize ve sınavda görevli öğretmenlerimize başarılar dilerim." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.