Başkan Kılıç YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Kılıç, yayımladığı mesajda, YKS'ye girecek öğrencilere seslenerek, "YKS'ye girecek tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Siz hayallerinizi gerçekleştirmek için sınavdayken, biz de dualarımızla ve tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Sen hem Terme'nin hem de ülkenin geleceğisin." ifadesini kullandı.

Kılıç, ayrıca vatandaşlara sınav saatlerinde duyarlı olmaları ve gürültüden kaçınması uyarısında bulundu.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.