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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme HEM'in YKS kurslarına 249 öğrenci katıldı

AA

Terme HEM'in YKS kurslarına 249 öğrenci katıldı

SAMSUN (AA) - Terme Halk Eğitimi Merkezince (HEM) düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile öğrenciler, yıl boyunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlandı.

Terme HEM Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan, üniversiteye hazırlık kurslarına 249 öğrencinin kayıt yaptırdığını söyledi.

Öğrencilere YKS'de başarılar dileyen Kılıçarslan, "2022-2023 kurs döneminde mezun öğrencilere yönelik merkezimizce destekleme ve yetiştirme kursları açılmıştı. Kursumuzda 22 eğitimci görev aldı. Eğitimciler, ilçemizin önde gelen öğretmenleri olmakla beraber kurumumuzun uzun yıllardır birlikte çalıştığı öğretmenlerdir. Bir yıl boyunca emek veren, 2023 yılı TYT ve AYT sınavlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kılıçarslan, tercih döneminde de öğrencilere hizmet vereceklerini kaydetti.

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