Havza Belediyesi yabani ot ile mücadele çalışmalarına başladı

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SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi tarafından yabani ot ile mücadele kapsamında ilçe merkezinde ilaçlama çalışmalarına başladı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yağışların ardından havaların ısınmaya başlamasıyla cadde, sokak ve bulvarların refüjleri ile kaldırım ve yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan yabani ot ile mücadele kapsamından ilaçlama çalışması yapılıyor.

Havza Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt’un koordinesindeki ilaçlama ekipleri, yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışmalarına kent merkezi ve çevre mahalleler ile ihtiyaç duyulan tüm noktalarda periyodik olarak sürdürecek.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, uzun süren yağışlar nedeniyle bir süredir ilaçlama çalışması yapılamadığına işaret ederek, "Cadde, sokak, kaldırımlarda ve park ve bahçe üzerindeki yeşil alanlarda görülen ve yeni çıkmaya yüz tutmuş yabancı otlarla mücadele başlattık. Amacımız temiz bir Havza." dedi.

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