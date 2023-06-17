Bafra'da 6 bin 402 YKS'ye girdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) 6 bin 402 aday girdi.



Bafra'da YKS heyecanını 6 bin 402 öğrenci yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, YKS'ye giren adaylara başarı dileyerek, "Gençler kendilerine yeni kapılar açacak bir sınava girecek. Kapıyı açmak için gayret gösterdiler ve çabaladılar. Bunun karşılığını almalarını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.





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