Samsun'da iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin bacasından çıkan yangında hasar oluştu.

Hacınabi Mahallesi Hacı Kabaş'ta A.B'ye ait iş yerinin bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında bacada hasar meydana geldi.





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