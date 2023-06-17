Samsun'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

YKS puan ve net hesaplaması nasıl yapılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Nuri Kızılkaya (48) yönetimindeki 55 AFT 532 plakalı otomobil, Kızılırmak Mahallesi Mumcu Sokak'ta, yol kenarında yürüyen Mehmet Ermiş Keskin’e (14) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Keskin, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.