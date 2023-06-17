Terme Belediyesi YKS'ye giren öğrencilerle velilere destek oldu

SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerle velilere destek oldu.

Bu yıl ilçede ilk kez yapılan sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde belediye ekipleri çeşitli ikramlarla öğrencilerin ve velilerin yanında oldu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin bu yıl ilk kez ilçemizde gerçekleştirildiğini belirterek, "Yıllardır sürdürdüğümüz girişimler sonucu artık sınav ilçemizde yapılıyor. Öğrencilerimiz yol çilesinden ve stresinden kurtuldu. Biz de her zaman olduğu gibi geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve ailelerin yanındayız. Olası bir aksiliğe karşı zabıtamız, çözüm merkezimiz hazır bekledi. Eğitime her türlü desteği vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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