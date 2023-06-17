Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Çağla A. idaresindeki 55 NF 083 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde aynı istikamette seyreden Emre K'nin kullandığı 55 AIT 351 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Çağla A. ile diğer otomobilde bulunan Ümran Pehlivan Y. ve Musab Üzeyr Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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