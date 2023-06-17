A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Letonya maçında ilk 11'de oynayan futbolcular milli takımın kamp yaptığı otelde yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde çalıştı. Antrenmanı bir grup futbolsever de izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, antrenmanı A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.