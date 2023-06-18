Türkiye-Galler maçına doğru

SAMSUN (AA) - UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü hafta maçında yarın A Milli Takım'la Samsun'da karşılaşacak Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü Rob Page, "Bazı maçlarda yıkılmaz bir savunma hattı yaptık, Türkiye maçında da bunu göstermek istiyoruz. Böyle olursa bizim için güzel bir geri dönüş olabilir." dedi.

Page, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, 4-2 mağlup oldukları Ermenistan maçının ardından oyuncuları dinlediklerini ve söylenmesi gerekenleri de ifade ettiklerini aktardı.

Türkiye maçı için hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Page, "Bütün maçlarda oyun planımız bazen tutmayabiliyor. Ancak referans olarak gösterdiğim Hırvatistan ve Letonya maçları. Bu maçlarda iyi bir performans göstermiştik. Buna dikkat ederek bundan sonrası için 'neden olmasın' diyoruz. Türkiye maçında da bu 2 maçı referans alarak gücümüzü ortaya koymak istiyoruz. Şu anda takımımız genç oyunculardan oluşuyor. Geçiş sürecindeyiz. Kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Buna bir şans olarak bakıyoruz ve gelişmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Page, Türkiye karşısında Moore ve Davies'in oynamayacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunlar önemli eksikler. Bu oyuncular planımızın bir parçasıydı. Bazı şeyler kontrol dışında kalıyor. Yeni bir plan ve oyuncu seçimi ile bunu kapatmaya çalışacağız. Pozitif bir reaksiyon vermek istiyorum. Dayanıklı bir takıma sahibiz. Hırvatistan ile oynadığımız maçın referans alınmasını istiyoruz. Geçişte olan bir takımız. Dünya Kupası’ndaki kadromuz daha tecrübeliydi. Şu anda gençlere de bu fırsatın sunulması ve onların da kendini bu tarz platformlarda göstermesi gerekiyor. Bazı maçlarda yıkılmaz bir savunma hattı yaptık, Türkiye maçında da bunu göstermek istiyoruz. Böyle olursa bizim için güzel bir geri dönüş olabilir."





- Aaron Ramsey: "Türkiye maçı bizim için bir fırsat"

Gallerli milli oyuncu Aaron Ramsey ise Türkiye ile daha önce Bakü'de karşı karşıya geldiklerini hatırlatarak, "Bakü'de Azerbaycanlı ve Türk taraftarlar vardı. Yarın da çok ateşli bir akşam olacak. Şartlar farklı olabilir. Bunu maça çıkınca görebiliriz. Ermenistan maçındaki hakem kararları hakkında konuşamam. İnancımız sürüyor. Önümüzde maçlar var. Şu ana kadar 3 maç oynadık. Her şey olabilir. Galler taraftarlarına bekledikleri galibiyeti izletebiliriz. Türkiye maçı da bunun için bir fırsat. Ermenistan mağlubiyetinden çıkarmamız gereken dersler var. Türkiye maçı da bunu gösterebilmek için iyi bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan mağlubiyeti sonrasında moral bozmadan devam etmek istediklerini vurgulayan Aaron Ramsey, "Futbol oynamaya devam edeceğim. Formum el verdiğince takıma katkı vermek istiyorum. Ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Kadromuz elinden geleni yapıyor. Almanya'ya gitmenin yolunu arıyoruz. Yarınki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Türk seyircisi çok coşkulu. Onların karşısında oynamayı iple çekiyorum." diye konuştu.

Öte yandan Galler Milli Takımı, stadyumda yaptığı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı.

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