A Milli Futbol Takımı, Galler maçının hazırlıklarını tamamladı

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SAMSUN (AA) - A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Karşılaşmanın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. Oyuncular daha sonra dar alanda kurulan çift kalede hücum çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galler maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile yönetim kurulu üyeleri izledi.

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