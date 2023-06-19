Samsun'daki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'daki iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bafra ilçesinde Taner Yılmaz yönetimindeki 55 SF 326 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Bekir Uyar’ın kullandığı 55 AIG 424 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Taner Yılmaz ile aynı araçtaki Çağla Gümüş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havza'daki trafik kazasında ise bir otomobilin takla atması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Samsun'dan Havza'ya istikametine seyreden Burak Alkan'ın (25) kullandığı 55 AJZ 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki su kanalına düşerek takla attı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Fatih Yılmaz (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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