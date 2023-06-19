Bafra'da asayiş

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi silahla kazara kendini yaraladı.

Kemal Paşa Mahallesi Çelebi Sokak'ta ikamet eden B.Ö. (26) kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu bacağından kendini yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Bafra'da bir kişi bıçakla yaralandı

Bafra ilçesinde bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı.

Kızılırmak Mahallesi Kaymakam Sokak'ta henüz bilinmeyen sebepten L.H. ile C.P.B. tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.P.B, L.H'yi sol bacağından bıçakla yaraladı.

Yaralı ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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