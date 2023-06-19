Samsun'da beton mikseri ile taksi çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde, beton mikseri ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Niyazi Yılmaz (61) yönetimindeki 55 T 3533 plakalı taksi, ilçe girişi hastane kavşağında, Eray Şanlı'nın kullandığı 55 AGL 782 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kazada taksi sürücüsü Yılmaz ile Ali Ayar (67), Emine Ayar (62), Fidan Ayar (21) ve Elif Ayar (25) yaralandı. Yaralılar Asarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İlk müdahalenin ardından Fidan Ayar ambulans helikopterle diğer yaralılar ise kara yoluyla Samsun'a sevk edildi.





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