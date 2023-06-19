Samsun'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde yıkmaya çalıştığı kömürlük duvarının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

İstasyon Mahallesi Engin Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmana ait bitişiğindeki kömürlüğün yıkımında çalışan işçi Mehmet Elik'in (61) üzerine beton duvar çöktü.

Elik'in kurtarılması için çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu Elik'i duvarın altından çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Elik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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