Alaçam'da "Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" verildi

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SAMSUN (AA) - Alaçam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce "Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi" düzenlendi.

Alaçam Kapalı Spor Salonu'ndaki eğitime Gençlik Merkezi kursiyeri öğrenciler, sporcular ve antrenörler katıldı.



Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan Psikolojik Danışman Emre Güneş tarafından verilen eğitim verimli geçtiğini söyledi.



Karaaslan, "Bağımlılıklarla mücadelede farkındalık eğitimleri kapsamında öğrencilerimize teknolojinin bilinçli kullanılması, çok fazla kullanıldığında oluşabilecek durumlar hakkında bilgiler verilerek öğrencilerin bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Teknoloji fazla kullanıldığı zaman gelişim çağında olan çocuklar, fiziksel ruhsal ve sosyal alanlarda olumsuz etkilemektedir." dedi.

Eğitimden 150 kişinin yararlandığı belirtildi.













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