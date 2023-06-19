Alaçam'da şehirler arası otobüs terminalinin temeli atıldı

SAMSUN (AA) - Alaçam Belediyesi tarafından şehirler arası otobüs terminalinin temeli atıldı.



Belediye Başkanı İlyas Acar, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, otobüs terminalinin ilçenin yenilenen yüzü olacağını söyledi.



Acar, "Otobüs firmalarının daha rahat ve konforlu bir ortamda vatandaşlarımıza kaliteli ve modern hizmet vermeleri sağlanacaktır. İlçemize kazandırdığımız her yatırımda geleceğimizi düşünerek hareket ediyoruz.

Projemiz toplamda 3 bin 700 metrekare,12 adet bilet satış noktası, 7 adet dükkan, 10 adet otobüs peronu ve 20 araçlık açık otoparktan oluşmaktadır. Otobüs terminali projemizi 2024 mahalli idareler seçiminden önce halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Projemize sahip çıkan Cumhur İttifakı'na, ilçe halkımıza ve İstanbul'dan bizlere desteklerini esirgemeyen iş adamlarına ve hemşehrilerimize hem şahsım adına hem de kurumum adına teşekkür ediyorum." dedi

Kaymakam Fikret Zaman, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da otobüs terminalinin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İlçe Müftüsü Orhan Bal tarafından okunan duanın ardından, kurban kesildi ve temel atma töreni gerçekleştirildi.



Temel atma törenine, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, Devlet Hastanesi Başhekimi Radi Şen, İlçe Müftüsü Orhan Bal, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.





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