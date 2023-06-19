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Terme'de HEM yıl sonu sergisi açıldı

AA

Terme'de HEM yıl sonu sergisi açıldı

SAMSUN (AA) - Terme ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) yıl sonu sergisi açıldı.

HEM kurslarında eğitim gören kursiyerler, Hüseyinmescit Mahallesi Köy Yaşam Merkezi'nde yıl boyunca yaptıkları çalışmalarını sergiledi. Programda miniklerin halk oyunları gösterisi ve öğrencilerin müzik dinletisinin ardından kurslarda başarılı olanlara sertifika verildi.

Kaymakam Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Ali Kılıç, serginin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte keserek kursiyerlerin yaptığı çalışmaları inceledi.

Açılışa, Kaymakam Maytalman ve Belediye Başkanı Kılıç ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hakkı Düzgün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, Terme HEM Müdürü Halil İbrahim Kılıçarslan, MHP İlçe Başkanı Sezgin Akansu ve davetliler katıldı.


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