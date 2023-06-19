Samsunspor, kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı

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SAMSUN (AA) - Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk'la anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada tecrübeli file bekçisinin 3 yıllık resmi sözleşmeye imzaladığı belirtildi.









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