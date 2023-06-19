Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off serisi

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

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Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Ozan Çakar, Uğur Akyıldız

Yılyak Samsunspor Basketbol: Doğukan Şanlı 14, Watkins 26, Eray Aydoğan 3, Gueye 10, Muhammet Engin Kalkan 11, Mert Ali Sert 6, Uğur Can Aksoy, Alihan Deniz Genç 2, Ege Yaşar 3, Göktuğ Baş 13

Semt77 Yalovaspor: Ledo 22, McNeace 8,Orhan Aydın Haciyeva 15, Kadir Bayram 10, Ercan Bayrak 6, Ercan Bayrak 8, Melih Kapucu 8, Tunahan Dikmen 3, Sercan Topcu, Barış Çağan Özkan

1. Periyot: 31-24

Devre: 38-50

3. Periyot: 66-64





SAMSUN (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi play-off final ikinci maçında Yılyak Samsunspor Basketbol, Semt77 Yalovaspor'u 88-80 yendi.

Yılyak Samsunspor Basketbol'un 2-0 öne geçtiği serinin üçüncü maçı, 22 Haziran Perşembe günü Yalova'da oynanacak.

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