Bafra'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bafra Organize Sanayi Bölgesi 3’üncü Cadde'de Bayram K'ya ait olduğu öğrenilen atıl vaziyetteki konteynerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangının, konteyner içindeki boya spreylerinin ısınmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.