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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA

Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Fabio Maresca, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 61 Eren Elmalı), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), Orkun Kökçü (Dk. 89 Salih Uçan), Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan (Dk. 61 Arda Güler), Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Umut Nayir), Barış Alper

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey (Dk. 84 Jordan James), Wilson (Dk. 84 Broadhead), Daniel James (Dk. 62 Bradshaw), Johnson (Dk. 46 Cabango)

Goller: Dk. 72 Umut Nayir, Dk. 80 Arda Güler (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 41 Morrell (Galler)

Sarı kartlar: Dk. 16 Zeki Çelik, Dk. 47 Merih Demiral, Dk. 51 Cengiz Ünder, Dk. 75 İrfan Can Kahveci (Türkiye), Dk. 59 Roberts (Galler)


SAMSUN (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 4. haftasında Türkiye, Galler'i 2-0 yendi.

49. dakikada Galler gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Ramsey, Melih'in müdahalesi ile ceza sahası çizgisinin hemen önünde yerde kaldı. Bu pozisyonda kazanılan serbest atışı Wilson kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda topu kaleci Mert Günok, parmakları ile çeldi.

64. dakikada Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Arda Güler'in pasında Ferdi Kadığlu'nun ceza sahasına ortasında top Ramsey'in eline çarptı. Hakem Fabio Maresca penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ward, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı atışında topu uzaklaştırmayı başardı.

69. dakikada Cengiz Ünder'in pasında Ferdi Kadıoğlu'nun çaprazdan sert şutunda topu kaleci Ward, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak Umut Nayir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. Hakem Fabio Maresca, Umut Nayir'in topu eli ile önüne aldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

72. dakikada Türkiye, Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

80. dakikada Arda Güler farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasında Arda Güler, ceza sahasının dışından vurdu. Top kaleci Ward'ın parmakları arasında ağlara gitti. 2-0

Karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı.

Ay yıldızlılar bu galibiyetle puanını 9'a çıkartarak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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