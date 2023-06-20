SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Bakan Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye-Galler maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milllileri 2-0'lık galibiyetten ötürü kutlayan Bakan Bak, "Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık. Samsun'da seyircimizin önünde güzel bir galibiyet elde etti A Milli Takımı'mız. Penaltı kaçırdık. 2 golümüz de VAR tarafını iptal edildi ama bırakmadılar arkadaşlarımız. İyi mücadele ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de A Milli Takımı'mıza başarılar diliyoruz." dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli oyuncuları arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise galibiyet Türk milletine armağan ederek, şunları kaydetti.

"Samsun'a lider olarak geldik, lider olarak dönüyoruz. Ben, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı. Samsun halkına çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, sayın vekillerimize, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, stadı bize hazır hale getirdiler. Gerçekten çok güzel bir stat. Ambiyans çok güzeldi. Bütün taraftarlarımızın elinde Türk bayrakları. Galler'den gelen 1300 tane taraftar vardı, onlara da çok güzel ev sahipliği yaptık. Galler galibiyetiyle liderliğimizin devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra Adana'da Ermenistan ile oynayacağız. O maçı da yenersek liderliğimizi yine devam ettiririz. Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi biraz şanssız başladık. 2 tane golümüz sayılmadı. Penaltıyı maalesef kaçırdık ama sonu güzel oldu. Allah'a çok şükür. İnşallah Allah'ın izniyle bundan sonra da en güzel bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek için emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.