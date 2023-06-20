Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İHL 50 bin lira hibe almaya hak kazandı

SAMSUN (AA) - Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesince (İHL) hazırlanan ve 50 bin lira hibe kazanılan proje kapsamında okulda müzik sınıfı oluşturulacak.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında eğitimin iyileştirilmesi, okul gelişimine yönelik eylem ve faaliyetlerle öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, öğrencilerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi, bilgi ve becerilerinin artırılmasına katkı amacıyla "SADA Kültür Sanat ve Edebiyat Programı" uygulandı.



Bu kapsamda edebiyat ve yazarlık, tiyatro, müzik, sinema ve fotoğrafçılık ile resim, karikatür ve animasyon alanları olmak üzere 5 kategoride projeler yarıştı.

Okul müdürü Nurcan Bolat, yaptığı açıklamada, okullarına değer katacak, fiziki imkanlarını iyileştirecek ve öğrencilerin yeteneklerini açığa çıkaracak bir projeyi daha hayata geçireceklerini belirterek, "Müzik alanında bin başvuru bulunan projede okulumuz ilk 100'e girerek 50 bin lira hibe almaya hak kazandı. Bu hibe ile okulda müzik sınıfı oluşturacağız. Proje yazımında birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum müdür yardımcımız Mustafa Zengin, İngilizce öğretmeni Tahsin Çınar Gözaçan ve Arapça öğretmeni Hanife Değirmen'e gayretleri için teşekkür ederim. Müzik atölyesi projemiz, ekim ayında başlayacaktır. Okulumuz için hayırlı uğurlu olsun." dedi.





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