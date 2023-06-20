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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

AA

Samsunspor ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

SAMSUN (AA) - Samsunspor Kulübü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) arasında sportif ve kültürel iş birliği oluşturmak amacıyla protokol yapıldı.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında yapılan törende, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen tarafından protokol imzalandı.

Anlaşmayla iki kurum arasında belirlenen spor branşlarında akademik destekli, yüksek kalitede branşa yönelik altyapı eğitimleri ile birlikte katılan çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak, altyapı eğitiminde başarı sağlamış yetenekli adayları lisanslı sporcular haline getirmek amaçlanıyor.

Üç yıl geçerli olacak anlaşmayla Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinin tasarrufundaki spor tesislerinin kullanılmasını ve gerektiğinde akademik ve idari insan kaynağının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca eğitim ve spor alanlarında spor tertip komitesinin görüşlerinin de dikkate alınarak her iki kurumu teşvik edecek çalışmaların yapılarak mevcut ilişkilerin geliştirilmesi planlanıyor.

Rektör Ünal, güçlü ve yetenekli şahsiyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak için yapılan protokole önem verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Samsun'un iki önemli noktası var. Spor ve sanat. Spor ve sanat güçlü bir yapı oluşturmuyorsa kişinin eğitim süreci zorlaşır. Samsun'da bu eşiğin aşıldığını düşünüyoruz. Çalışmaların sürdürülebilir olması için altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Biriktirdiğimiz enerji ile bir sonuç almak mümkün fakat altyapı çalışmalarına ağırlık vermeli. Güçlü ve yetenekli şahsiyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla bugün gerçekleştireceğimiz protokole oldukça önem veriyoruz. Bu protokol şehrin geleceğinin inşası."

İş birliğine daima açık olduklarını vurgulayan Ünal, "Hedefimiz, yapılan iş birliği ile kalıcı sonuçlar elde etmek. Kalıcı sonuçlar ise, güçlü bir iletişimle mümkün olacaktır. Üniversitemiz son birkaç yılda her alanda kendini geliştirdi. Eğitim alanında daha güçlü ve etkili bir yapı kuruldu. Bu güç kente enerji olarak döndü. Önümüzdeki süreçlerde yeni iş birliklerinin olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, hem Samsun hem de Samsunspor tarihinde önemli bir adım attıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim anlamında dünyada sayılı üniversiteler arasına girmiş OMÜ ile spor bağlamında bir anlaşma gerçekleştireceğiz. Atatürk ilkelerine bağlı kalarak göğsünde taşıdığı arma ile 1965'ten bu yana, ülke sporuna katkı sağlayan güzide Samsunspor ile yapılacak bu protokol anlaşmasının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Attığımız bu imza bizim için bir başlangıç. Uzun yıllar geliştirilerek devam edeceğini umuyoruz. Buradan yetişecek olan kabiliyetli gençlerimiz, ülkemize her konuda büyük katkı sunacak. Samsunspor olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın da vurguladığı gibi 'Her atılan adıma koşarak cevap vermeye hazırız. Gençleri yeteneklerine göre yönlendireceğiz. Geçmiş yıllara değil geleceğe bakacağız. El birliğiyle daha da güçleneceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

İmza törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Eliöz, Samsunspor Basketbol Şubesi Başkanı Arzu Uslu, Basketbol Şubesi Genel Menajeri Emre Ekim ve Yönetim Kurulu Üyesi Damla Beytekin de katıldı.

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