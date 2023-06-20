19 Mayıs'tan Nurdağı Başpınar Şehit Murat Çınar İlkokulu'na malzeme yardımı

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs ilçesinden 6 Şubat depreminde zarar gören kardeş okul Başpınar Şehit Murat Çınar İlkokulu’na kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullar ve imam hatip okulları, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı ilçe Spor Müdürlükleri Gençlik Merkezleri ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Diyanet Gençlik Merkezleri iş birliği ile yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" (ÇEDES) kapsamında 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 6 Şubat depreminde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Başpınar Şehit Murat Çınar İlkokulu kardeş okul olarak belirlendi.

Bu kapsamda 19 Mayıs ilçesinde toplanan giyim ve kırtasiye malzemelerinin teslimi için İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ile 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal Gaziantep'e gitti.

Götürülen giyecek ve kırtasiye yardımları Başpınar Şehit Murat Çınar İlkokulu öğrencilerine teslim edildi.

Başpınar Şehit Murat Çınar İlkokulu Müdürü Hamza Deveci, bölge olarak çok büyük bir yıkıma uğradıklarını belirterek, destekler için teşekkürlerini iletti.

19 Mayıs Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal da kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

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