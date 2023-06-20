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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaçamlı başarılı sporculardan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'a ziyaret

AA

Alaçamlı başarılı sporculardan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'a ziyaret

SAMSUN (AA) - Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında okul sporlarında derece yapan sporcular, Samsun Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Teyyare, Okul Müdürü Nurcan Bolat, Beden Eğitimi Öğretmeni Cihat Akay, Türkiye Üçüncüsü Kız Bocce Takımı sporcuları Nursultan Helvacı, Sevdanur Mete, Semanur Mete, Cennet Yılmaz ve Dilara Azra Ak ile Güreşte 44 kiloda Türkiye İkincisi olan İbrahim Çakmak yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, başarılı sporcularla sohbet ederek antrenörlerini ve kendilerini tebrik etti.

Okulda yürütülen sportif ve kültürel etkinlikler hakkında Okul Müdürü Nurcan Bolat'tan bilgi alan Ağar, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Teyyare ise öğrencilere spor malzemeleri konusunda destek olacaklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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