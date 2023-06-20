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OMÜ Veteriner Fakültesinde mezuniyet töreni

AA

OMÜ Veteriner Fakültesinde mezuniyet töreni

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinden mezun olan 96 veteriner hekim için tören düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, mezun olan öğrencilerin üniversite ile irtibatı koparmamalarını tavsiye etti.

Göreve geldiklerinden itibaren önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaların en önemlisi kuşkusuz eğitim revizyonu idi. Geliştirilen eğitim ile istihdam alanında oluşan beklentiyi karşılayabilecek mezunların topluma hizmet etmelerini istedik. Bu bağlamda AR-GE ile eğitim arasında döngü oluşturup yenilenen bilginin eğitimde kullanılması ve eğitimin geriye dönüp AR-GE oluşturması arzusu içerisindeydik. Beklentileri karşılaması noktasında yeterlilik odaklı bir çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca üniversitemiz 2022 yılında girişimci ve yenilikçi üniversite sıralamasında 35. sırada yer aldı. 140 ile başlayan proje sayılarımız bir yıl içerisinde 420'ye ulaştı. Üniversite tarihinde en yüksek rakam olan 17,5 milyonluk 2 proje geçti."

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü ise 31 veteriner fakültesi içinde tercih sıralaması içinde ilk dörtte olduklarını söyledi.

Hayvan hastanesinde yılda 25 bin hayvanı tedavi ettiklerini anlatan Tütüncü, "Evcil hayvanların yanında yaban hayattaki hayvanlara da destek olmaya başladık. Gerçekleştiğimiz protokollerle sahipsiz hayvanların yanında olduk. Meslekte bilim ve ilgi çok önemlidir ama bizim mesleğimizin diğer mesleklerden bir ölçüde farklı kılan çok önemli bir unsurumuz daha var, o da sevgi." ifadesini kullandı.

Samsun Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Elif Köse Avan da mezun veteriner hekimlere başarı diledi.

Törende dönem birincisi Meryem Vural, konuşmasının ardından fakülte mezuniyet anı kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından birinci Vural'a, ikinci Elif İbrahimbaş'a ve üçüncü Medine Özlek'e hediye verildi.


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