Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre S. idaresindeki 55 KN 876 plakalı hafif ticari, Baraj Yolu Caddesi Makasbaşı mevkisinde Necati A'nın kullandığı 55 KT 282 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Çakır A. ve Elanur A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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